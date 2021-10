Guenda Goria, fan in ansia per la foto in ospedale: le sue condizioni

Guenda Goria fa agitare i fan: è finita un’altra volta in ospedale ed ha pubblicato la foto su Instagram

Guenda Goria è finita nuovamente in ospedale insieme al fidanzato, Mirko Gancitano. Questa volta, hanno provato “un’esperienza iberica” perché la coppia si trovava insieme in Spagna ad affrontare il famoso cammino spirituale di Santiago. Lungo la strada, la figlia di Amedeo ha accusato un forte dolore alla sciatica che l’ha costretta ad andare in ospedale.

LEGGI ANCHE > > > Dayane Mello molestata a La Fazenda? Clamorosa confessione di Rosalinda Cannavò

NON PERDERTI > > > Amici 21, l’annuncio è ufficiale: il ritorno di fiamma fa sognare i fan

L’ex gieffina ha pubblicato tutto sul suo profilo Instagram per tenere aggiornati i suoi follower sia sul viaggio che sulle sue condizioni. Ironicamente, Guenda ha commentato: “Era troppo tempo che non entravo in ospedale. Ridiamoci su”.

LEGGI ANCHE > > > GF Vip 6, altro litigio furioso in casa: “ Ha lanciato il bicchiere” – VIDEO



Guenda Goria di nuovo in ospedale: come sta adesso

Come la stessa ex gieffina ha chiarito sui social, in ospedale le hanno fatto una siringa di antidolorifico ed è stata costretta ad un po’ di riposo per il problema riscontrato. Poco dopo, tuttavia, Guenda ed il fidanzato Mirko si sono rimessi in cammino per completare il lungo percorso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Luce dei tuoi occhi anticipazioni, incidente per una protagonista: rischia di morire!

Negli ultimi tempi, la figlia di Amedeo è frequentatrice assidua di ospedali: prima è stata operata lei, poi il fidanzato e su Instagram ha lamentato questo periodo ‘sfortunato’ risolto al meglio grazie ad un team di professionisti eccezionale. Ancora una volta su di un lettino, Guenda non si è persa d’animo e nei giusti tempi di recupero si è rimessa sui suoi passi per il cammino di Santiago programmato insieme al fidanzato Mirko.