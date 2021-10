GF Vip 6, altro litigio furioso in casa: “ Ha lanciato il bicchiere” – VIDEO

GF Vip 6, altro litigio furioso in casa: “ Ha lanciato il bicchiere”. Ecco il Video di quanto accaduto poche ore fa.

Non c’è da dormir sonni tranquilli nella casa più spiata d’Italia. Per l’ennesima volta è andata in scena una nuova catfight e ancora una volta al centro di questa lite ci sono Raffaella Fico e Soleil Sorge. Niente razzismo e niente questioni d’amore. Il GF Vip 6 ha lanciato una sfida ai concorrenti e ogni volta che suonerà una sirena i gieffini scelti dovranno correre in giardino e premere un pulsante: tutto entro 30 secondi altrimenti ci saranno conseguenze sul budget.

L’ultima volta è toccato a Soleil e David. La bella influencer quando è suonata la sirena stava mangiando un gelato e senza pensarci ha sbattuto il bicchiere sul tavolo dove erano sedute Katia, Raffaella, Sophie, Carmen e Jo. La Fico ha iniziato ad urlare ed ha accusato Soleil di averla messa in pericolo. Jo Squillo e Sophie Codegoni si sono schierate dalla sua parte.

Soleil, Raffaella e il bicchiere che poteva anche ESPLODERLE in faccia ragazzi..😂#gfvip pic.twitter.com/IidkoJsAl8 — agatha (@youreallyboring) October 12, 2021

GF Vip 6, attimi di paura nella casa: pubblico senza parole

“Io mi sono spaventata molto. – ha affermato Raffaella Fico. “Se si spaccava ci saremmo fatti male, ragazzi. Non l’ha appoggiato, l’ha tirato. Se si spaccava ci andava tutto in faccia! Immagina se si spaccava in faccia a noi. Ha lanciato un bicchiere ragazzi, ci rendiamo conto? Non ho più pazienza con lei, basta.

Sono sclerata? No ho avuto seriamente paura, mi sono spaventata! Me lo ha buttato, se si spaccava mi andava tutto in faccia. A Katia è andato il bicchiere addosso. Talmente ero spaventata non mi sono accorta di tutto, ma Katia si è alzata e se n’è andata. Ha detto qualcosa sottovoce era arrabbiata. Grazie a questo suo gesto potevamo farci male di brutto”.