GF Vip 6, confessione drammatica su un concorrente: “Abbiamo perso 2 figli”

Una confessione dall’esterno della Casa del GF Vip 6 che riguarda uno dei concorrenti: grande commozione per le parole

Antonella Mosetti e Aldo Montano hanno avuto una relazione qualche anno fa, dal 2007 al 2012. I due erano molto legati, sempre presenti insieme agli eventi, fino a quanto l’atleta non ha deciso di proseguire con la sua carriera e successivamente sposarsi con Olga Plakhina. Attualmente, il campione olimpionico ha due figli: Olimpia (5 anni) e Mario Jr nato a marzo del 2021.

Attualmente Aldo Montano si sta godendo la sua esperienza al GF Vip 6, ma da fuori arrivano voci dalla sua vecchia fiamma, Antonella Mosetti che racconta di un vero e proprio dramma che hanno affrontato insieme.

GF Vip 6, la drammatica confessione di Antonella Mosetti su Aldo Montano

Antonella Mosetti si è raccontata sul settimanale Chi ed ha avuto modo di toccare la relazione vissuta con Aldo Montano: “Mi hanno deluso le sue dichiarazioni al Corriere. Parlava del nostro passato come di qualcosa di poco importante. Siamo stati assieme tanti anni e la maggior parte del tempo sotto lo stesso tetto. Alla fine chiusi io la porta, così come in tutte le mie storie”.

La showgirl capitolina ha raccontato dei due drammatici eventi che hanno segnato la loro relazione: “Se fosse arrivato un figlio magari sarebbe stato diverso. Ne abbiamo persi due. Il primo è stato un fulmine a ciel sereno. Il secondo, invece, un colpo al cuore. Eravamo alle Seychelles. Io non volevo andarci, ma per farlo felice decisi di partire. Tornati a Roma fui operata d’urgenza. Non c’era più nella da fare”.