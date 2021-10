Genova, i portuali bloccano terminal con camion contro l’obbligo di Green pass

In corso lo sciopero dei lavoratori portuali di Genova per il rinnovo del contratto e la mobilitazione contro l'obbligo di Green pass che rischia di paralizzare le attività degli scali. Decine di camion bloccano da giorni l'entrata dei terminal, fumata bianca per gli accordi con l'azienda: si prevedono scioperi e blocchi per l'entrata in vigore dei decreti il giorno 15 ottobre