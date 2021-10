Fortnite, esordio assoluto per un supereroe Marvel: lo svela un leak

Continua la collaborazione tra Fortnite e Marvel. Questa volta, si tratta di un esordio assoluto per il supereroe scelto. E avrà una meccanica tutta sua

Il punto di forza di Fortnite sono senza dubbio le continue collaborazioni con brand di livello. Nel corso degli ultimi mesi, abbiamo assistito ad innumerevoli skin ed eventi esclusivi, che non hanno fatto altro che aumentare l’interesse dei giocatori. E se ancora oggi – a distanza di 4 anni – il battle royale di Epic Games è così giocato, merito va dato anche alle partnership.

Tra quelle più fiorenti e ricche di alternative, non si può non menzionare la Marvel. Da tempo, i supereroi dell’MCU fanno parte dell’universo Fortnite, sia con skin che con tornei unici. Stando a quanto raccontato dal leaker HYPEX, presto un altro personaggio potrebbe fare il suo esordio assoluto all’interno dell’isola di gioco. E avrà una meccanica tutta sua!

Anche Spiderman su Fortnite? Il leaker ne è sicuro

Stando a quanto riferisce l’affidabile leaker HYPEX, presto su Fortnite potrebbe fare il suo esordio anche Spiderman. Ennesimo supereroe Marvel scelto da Epic Games, porterà con sé una meccanica tutta nuova: l’oscillazione. Come raccontato dall’esperto utente, infatti, è stato scovato un oggetto con nome in codice WestSausage. Quest’ultimo ha una meccanica di oscillazione che ricorda molto il modo in cui l’Uomo Ragno si muove.

Se i dettagli dovessero essere corretti, ecco spiegato il motivo per il quale si è dovuto attendere così tanto prima di vedere in-game uno dei personaggi più amati di sempre appartenenti all’MCU. La notizia va presa come sempre con le pinze, in attesa di ulteriori conferme.