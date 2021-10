Federico Salvatore, drammatico annuncio della moglie: momenti di grande ansia

Momenti di grande apprensione per la famiglia e tutti i fan di Federico Salvatore: le sue condizioni non promettono bene

Un post comparso soltanto poche ore fa sulla pagina Facebook di Federico Salvatore e scritto dalla moglie, Flavia d’Alessio che fa il punto della situazione sulle condizioni di salute del cantautore partenopeo.

Nelle ultime ore, infatti, c’è stata una fuga di notizie circa un ricovero urgente all’Ospedale del Mare di Ponticelli per il cantautore 62enne a seguito di un’emorragia cerebrale. Per evitare il caos, la moglie ha chiarito tramite il profilo Facebook del marito: “Non è un momento semplice, ma nessuno, ora, può fare diagnosi certe e definitive. Federico ora è sotto osservazione ed è sottoposto a una serie di accertamenti”.

Federico Salvatore, cos’è successo al cantautore partenopeo

Stando a quanto appreso dalla redazione di Fanpage, Federico Salvatore è stato accolto dai medici dell’Ospedale del Mare in seguito ad un malore avuto nei giorni passati. Nelle ultime settimane, il cantautore partenopeo era molto attivo sui suoi profili social per il rilancio di Azz…25 anni dopo che sarebbe dovuto uscire il 17 settembre in occasione proprio del suo 62° compleanno.

A ridosso dell’uscita dell’omaggio ad un brano che l’ha reso celebre, appunto, 25 anni fa ha dovuto rinviare l’evento a causa della morte di Giacinto, suo fedelissimo pappagallo anch’egli venticinquenne.

Flavia D’Alessio ha concluso il suo messaggio con una speranza: “So bene quanta preoccupazione ci sia per lui da parte dei suoi fan che lo seguono da sempre. E, quindi, quanto sia forte la voglia di sapere. Vi aggiornerò, sperando che al posto mio, ci sia proprio lui a raccontarvi quello che è successo”.