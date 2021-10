Dora Lagreca, i pm: “Prima di cadere avrebbe tentato di salvarsi”

Prima di cadere dal balcone al quarto piano Dora Lagreca si sarebbe retta al parapetto nel tentativo di salvarsi. Al vaglio degli investigatori c’è anche questa ipotesi nel tentativo di fare chiarezza sul caso della donna di trent’anni morta durante la notte tra l’8 e il 9 ottobre.

A dare la notizia è il Corriere della sera. I Ris hanno analizzato prima la casa in cui sarebbe avvenuto il litigio prima dell’ipotetico suicidio. Qui non avrebbero rinvenuto segni di litigi. In un secondo momento si sono concentrati sul balcone, per ricostruire l’esatta dinamica della caduta e staccare una parte della copertura di alluminio del parapetto per analizzarla.

Molte persone sono state ascoltate – tra queste anche il compagno di Dora Lagreca – In molti avrebbero confermato che i due erano una coppia molto litigiosa. Nessun familiare della donna crede al suicidio e le amiche la descrivono piena di vita e solare.