Dayane Mello molestata a La Fazenda? Clamorosa confessione di Rosalinda Cannavò che ha rilasciato dichiarazioni importantissime.

Nel ranch de La Fazenda i concorrenti nelle scorse settimane non si sono trattenuti dal bere e così trasportati dall’alcol e dalla musica a palla tutti i concorrenti non sono riusciti a contenere l’entusiasmo, bevendo anche più del dovuto. Idem Dayane Mello che si è lasciata trascinare dai festeggiamenti e si è abbandonata sul letto in preda all’ubriachezza.

Al suo fianco era sdraiato Nego do Borel, cantante di successo che sebbene fosse stato richiamato da altri concorrenti preoccupati dallo stato della Mello ha fatto orecchie da mercante e si è avvicinato alla modella in maniera piuttosto insistente senza considerare il fatto che fosse completamente ubriaca.

Dayane Mello, confessione di Rosalinda Cannavò: “Hanno studiato tutto a tavolino”

A parlare di Dayane Mello è stata la sua amica del cuore ai tempi del GF Vip 5: Rosalinda Cannavò. L’attrice, ospite al programma ‘Il Bianco e il Nero‘ si è detta molto preoccupata per la modella brasiliana. “Aveva tanti lavori in Italia, non aveva bisogno di fare quel reality. Spero che lei una volta finito il reality veda quello che è successo: la mattina si è svegliata senza vestiti e non ricorda nulla. Io ho fatto il GF con lei e abbiamo anche bevuto alle feste, ma ci siamo sempre ricordate tutto. Avevamo 3 bottiglie di vino per tutto il gruppo, non cocktail su cocktail”.

Poi si esprime anche sulla sua sosia fatta entrare nella Fazenda. “Hanno studiato tutto a tavolino. Trovare una ragazza un po’ simile a me che racconta le stesse cose che raccontavo io, mi fa pensare che in Brasile hanno capito che funzionava la storia e volevano ricrearla”.