Carmen Russo, il marito confessa l’amara verità: hanno rischiato tutto

Il marito di Carmen Russo, Enzo Paolo Turchi, ha confessato un’amara verità nel corso di un’intervista. Lui e la moglie hanno rischiato tutto: ecco cosa è successo e come lo hanno affrontato.

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi formano una vera e propria eccezione nel mondo dello spettacolo. Sono sposati da quasi 35 anni, e non sono mai stati accostati a nessuna notizia di gossip o tradimento. Nonostante il Covid, hanno continuato a vivere in Sicilia con la loro bambina Maria, nata nel 2013.

Parlando con Visto, Enzo Paolo Turchi ha rivelato che durante i mesi più difficili della pandemia di Covid lui e la moglie hanno limitato effusioni di qualsiasi tipo. Inizialmente hanno provato a baciarsi con la mascherina, poi hanno scartato anche questa possibilità per non pregiudicare le possibilità lavorative a causa di un eventuale contagio.

Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi: la verità su quanto successo durante il Covid

Enzo Paolo Turchi ha rivelato di aver avuto dei problemi economici molto seri durante i lockdown, aggiungendo: “Ho rischiato di andare davvero a gambe all’aria“. Insomma, se non avesse avuto dei risparmi personali, non avrebbe potuto far fronte ai debiti generati dal mantenimento della sua scuola di ballo.

La chiusura dell’attività è arrivata nel momento in cui Enzo Paolo Turchi avrebbe dovuto pagare 15 mensilità di affitto, ma non aveva la liquidità. Inoltre, era già stata prenotata una serata di gala a teatro, che poi non si è potuta più fare, anche per il fallimento della sartoria. Da qui, l’appello di Enzo e Carmen Russo: “Sostenete di più lo spettacolo“.