Calciomercato Juventus, sfuma un colpo per gennaio: va da Mourinho! I bianconeri rischiano di essere arrivati tardi sul giocatore

I pensieri attuali di Massimiliano Allegri sono tutti concentrati su chi avrà a disposizione per la sfida contro la Roma. Cercare di recuperare più pedine possibile è il must del tecnico bianconero. Paulo Dybala ha lavorato ancora a parte ieri e a questo punto anche la sua convocazione per domenica sera rischia di saltare. L’argentino aveva fatto dei passi avanti la scorsa settimana ma a Torino nessuno ha intenzione di rischiarlo. Dopo i giallorossi ci saranno Zenit e Inter, due tappe fondamentali per Champions League e campionato e quindi nessun azzardo. I sudamericani rientreranno solo sabato mattina alla Continassa, ma rispetto a quanto avvenuto nella trasferta di Napoli, questa volta verranno messi in campo dal 1′. Cuadrado, Danilo, Alex Sandro e Bentancur rappresentano l’ossatura della squadra e sono irrinunciabili. In mediana ci sarà poi Locatelli, viste le assenze di McKennie e Rabiot, con Arthur ancora in ritardo di condizione, con la coperta davvero corta.

Calciomercato Juventus, sfuma un colpo per gennaio: Zakaria vicinissimo alla Roma

Proprio per evitare di avere ancora questo tipo di problemi a centrocampo, la Juventus è intenzionata a tornare sul mercato a gennaio. L’obiettivo numero uno è un regista e il nome preferito è quello di Tchouameni del Monaco. Il ragazzo si è messo in mostra anche nella recente Nations League con la maglia della Francia e sembra essere già pronto per la Serie A. Il problema è il prezzo che ne fa il club francese (non meno di 40 milioni) e la concorrenza dei club inglesi. Per questo Federico Cherubini ha messo nel mirino anche un’alternativa low cost come Denis Zakaria del Borussia Monchengladbach. Lo svizzero va in scadenza a giugno e questo inverno si può portare a casa con 7-8 milioni. il problema è che sul ragazzo c’è già forte la Roma, con un accordo di massima già raggiunto con il suo entourage. Mourinho l’ha messo in cima alla lista dei desideri per la sua mediana e verrà probabilmente accontentato. Allegri dovrà guardare altrove per rinvigorire il suo reparto nevralgico.