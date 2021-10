Bonus assunzioni Under 36, arriva il via libera: chi ne ha diritto? L’Inps ha rilasciato le istruzioni per ottenerlo, vediamo come funziona

Finalmente il Bonus assunzioni Under 36 è realtà dopo che l’Inps ha rilasciato tutte le istruzioni utili per richiederlo. Un’agevolazione inserita nella legge di Bilancio 2021 e che mira all’assunzione di lavoratori con meno di 36 anni, portando l’esonero contributivo dal 50 al 100% dei contributi Inps che sono a carico dell’azienda.

Sarà valido fino al 31 dicembre 2021 per chi assume con contratto a tempo indeterminato giovani che non abbiano compiuto 36 anni o stabilizzano il loro rapporto a termine. E durerà per un periodo massimo di 36 mesi, con un importo pari a 6.000 euro annui. Ma se la sede dell’azienda è in una regione compresa tra Campania, Sicilia, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna e Puglia il limite sale a 48 mesi.

I datori di lavoro dovranno essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale. Inoltre aver rispettato gli accordi e contratti collettivi nazionali, quelli regionali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e non aver violato le norme a tutela delle condizioni di lavoro.

Bonus assunzioni Under 36, vantaggi e limiti del beneficio a favore delle aziende

Dal Bonus assunzioni Under 36 saranno escluse le forme di rapporto lavorativo come apprendistato, i contratti di lavoro domestico, i contratto di lavoro intermittente o a chiamata. Inoltre il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di personale con qualifica dirigenziale e le prestazioni di lavoro occasionale.

Inoltre l’incentivo non sarà cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, ma è cumulabile con altri incentivi di natura economica. Ad esempio l’incentivo per l’assunzione di lavoratori disabili incentivo per l’assunzione di beneficiari Naspi.