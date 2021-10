Ballando con le Stelle, Al Bano davanti ad un bivio: che cosa sceglierà?

Prima della puntata di Ballando con le Stelle è arrivata una brutta notizia ad Al Bano, comunicata proprio dalla conduttrice Milly Carlucci. Il cantante è stato messo davanti ad un bivio, e dovrà fare una scelta.

Per avere Al Bano a Ballando con le Stelle, Milly Carlucci aveva deciso di derogare per la prima volta la regola secondo cui i concorrenti dei reality show non possono partecipare al programma. Sembrerebbe che però per il cantante pugliese ci sia stato subito un brutto intoppo poco dopo aver iniziato le prove.

La prima giornata in cui ha incontrato la sua insegnante di ballo, Oxana Lebedew, lei era emozionatissima. Milly Carlucci ha spiegato ad Al Bano che lui è l’idolo suo e di tutta la sua famiglia, oltre ad essere molto popolare in Russia. Subito dopo i due hanno condiviso dei brevi video insieme, dimostrando che c’era subito un buon affiatamento.

Ballando con le Stelle, ecco cosa è successo ad Al Bano

La Vita in Diretta ha trasmesso un breve filmato dietro le quinte di Ballando con le Stelle, in cui si vede Milly Carlucci che parla con Al Bano. Putroppo, non ci sono buone notizie: la conduttrice informa il cantante che la sua insegnante ha un problema di salute. Durante le prove si è infortunata al piede, più precisamente al metatarso.

Milly Carlucci ha chiesto ad Al Bano di scegliere cosa vuole fare: preferisce procedere nelle registrazioni del programma pur sapendo dell’infortunio della sua insegnante di danza oppure preferisce cambiarla? Al Bano sembrava davvero entusiasto della ragazza, e quindi la risposta al quesito non è affatto scontata.

Ecco il video in cui Milly Carlucci mette Al Bano davanti ad un bivio: