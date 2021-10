Ballando con le Stelle 2021, svelati i cachet dei protagonisti: chi sono i 2 più pagati

Svelati i cachet della nuova edizione di Ballando con le Stelle. Andiamo a scoprire chi sono i due protagonisti più pagati all’interno del cast.

Manca pochissimo per il ritorno di ‘Ballando con le Stelle‘, il dance show condotto da Milly Carlucci. Il prossimo 16 ottobre andrà quindi in onda la nuova puntata del programma di Rai 1, con la conduttrice che ha presentato un cast competitivo e affascinante. In questi giorni, il settimanale ‘Diva e Donna‘ è riuscito a svelare i cachet dei concorrenti, ricordando come due di loro saranno più pagati degli altri.

Infatti come accade anche in altre trasmissione televisive, i personaggi più noti saranno più pagati rispetto agli altri. Questa nuova edizione vede protagonisti cantanti, attori, modelli e sportivi. Stando alla rivista di Cairo Editore, due ballerini saranno più pagati di altri. Infatti stiamo parlando di Al Bano Carrisi e Morgan. I due cantante infatti sono riusciti a strappare un contratto più vantaggioso rispetto ad altri.

Ballando con le Stelle, i cachet dei protagonisti: Al Bano e Morgan i più pagati

Diva e Donna ha rivelato alcuni particolari riguardanti la nuova edizione di ‘Ballando con le Stelle‘. Infatti il programma ha visto il suo budget essere diminuito del 15%, nonostante ciò non mancheranno alcuni cavalli razza. Inoltre stando al settimanale, proprio Morgan a causa dei suoi problemi economici, è riuscito a strappare un contratto vantaggioso. Secondo il magazine, però, proprio per cause economiche sarebbe saltato l’accordo con Paola Barale.

L’ex protagonista dell’Isola dei Famosi, quindi, non farà parte del programma proprio a causa di un’offerta troppo bassa da parte di Milly Carlucci. La nuova edizione del programma è quindi pronta al via e nel corso delle puntate ci saranno ospiti eccezionali come il velocista Marcell Jacobs, l’allenatore della Nazionale Italiana di calcio Roberto Mancini e l’ex calciatore Ronaldo Luis Nazario de Lima.