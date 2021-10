Anticipazioni Amici del 17 ottobre: due eliminati ed una vendetta inaspettata

Le anticipazioni della puntata del 17 ottobre di Amici rivelano che ci sarà una telefonata in studio del padre di Carola, che le chiederà di salutarle Luigi. Questo, però, non sarà il solo evento ad infiammare lo studio di Canale 5.

Le anticipazioni della puntata di Amici 21 del 17 ottobre sono state registrate il mercoledì precedente. Dopo l’eliminazione di Inder, il pubblico aveva paura che venisse eliminata anche Flaza, che ha avuto subito un chiarimento con Lorella Cuccarini. La sua maglia rimane sospesa, ma l’eliminazione sarebbe stata una confitta.

I ballerini hanno superato bene tutte le prove, mentre per gli studenti di canto ci sono dei seri problemi di condotta. Sono accusati dagli insegnanti di essere svogliati, e per questo motivo gli sono state assegnate delle cover di nove brani diversi da preparare in un una sola ora prima delle registrazioni della puntata.

Amici 21, il 17 ottobre Elisabetta andrà a casa?

Nella puntata di Amici 21 che andrà in onda il 17 ottobre ci saranno come ospiti i The Kolors e Ermal Meta. Quest’ultimo stilerà la sua classifica dei cantanti, anche se non ha sentito nè Flaza, bè Giovanni. Al primo posto metterà Alex, all’ultimo invece ci sarà Tommaso: per qualche motivo, la classifica sarà percepita come una punizione.

Ci saranno anche due eliminati nella prossima puntata di Amici. Non si conoscono i nomi, ma molto probabilmente Elisabetta, messa in sfida da Lorella Cuccarini, non la spunterà contro Alessandra. Ci sarà inoltre anche un ballerino che lascerà lo studio a seguito di una vendetta. Rudy Zerby, invece, non confermerà la felpa a Giacomo.

