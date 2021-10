Amici, amato allievo diventa attore: sarà il protagonista di una serie TV su Sky!

Uno dei protagonisti dell’ultima edizione di ‘Amici’ è pronto a vestire i panni dell’attore: a breve sarà il protagonista di una serie Sky.

L’ultima edizione di Amici ha riscosso un successo inaspettato, con diverse personalità che sono entrate a far parte del mondo della musica. Tra queste c’è il secondo classificato dell’ultima stagione, stiamo parlando di Sangiovanni. Il cantante vicentino, infatti, è pronto ad una nuova avventura ed a breve potrebbe debuttare come attore. Dopo aver trascorso la stagione estiva con Giulia Stabile, adesso ‘Sangio’ è pronto a stabilizzarsi nello show-biz.

A rivelare l’indiscrezione ci ha pensato il settimanale ‘Vero‘. Sulla rivista dedicata allo spettacolo ed al gossip si legge: “Sangiovanni sarà il probabile protagonista di una nuova serie che dovrebbe andare in onda su Sky gli inizi del prossimo anno“. Al momento non c’è ancora nulla di ufficiale, ma la notizia è stata presa con grande entusiasmo dai fan del cantante. Continua quindi il momento di grazia del cantante uscito dal talent show.

Amici, Sangiovanni protagonista di una serie tv Sky: le ultime

Sangiovanni è quindi pronto alla nuova avventura da attore. Il cantante ha più volte ribadito di non voler partecipare al prossimo Festival di Sanremo, ma piuttosto vuole stabilirsi all’interno dello show-biz. Così l’artista è pronto ad un percorso inedito per un talent uscito da Amici, che solitamente è solito partecipare a Sanremo subito dopo l’uscita dal programma. Sangio ha rivelato che il motivo di questa scelta è proprio lavorativo.

In molti quindi sono pronti a scommettere sulla nuova avventura da attore del cantante. Ma per ‘Sangio‘ non c’è solamente il lavoro. Infatti prosegue a gonfie vele la sua storia con Giulia Stabile. I due però hanno deciso di non mostrarsi molto sui social, cercando di difendere la propria privacy. Nonostante i due stiano vivendo il loro rapporto con grande semplicità, sono pronti a continuare a proseguire le loro carriere, con la Stabile che ha anche ottenuto il ruolo da inviata di Witty per ‘Tu si que vales‘.