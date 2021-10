Amici 21, l’annuncio è ufficiale: il ritorno di fiamma fa sognare i fan che seguono il celebre programma televisivo.

Raimondo Todaro, per anni volto di Ballando con le Stelle che ha lasciato il programma quest’anno per diventare coach della ventunesima edizione di Amici di Maria de Filippi, ha ufficialmente fatto pace con la sua ex compagna: Francesca Tocca. Lei è una delle più amate professioniste del talent show di Canale 5.

I due si erano sposati nel 2014 per poi separarsi nella primavera del 2020 a causa del flirt di Francesca con Valentin Dumitru, allievo di Amici 20. La storia col giovane ballerino, tra alti e bassi, era giunta al capolinea nell’agosto dello stesso anno, e da quel momento erano stati in molti a sperare in un ritorno di fiamma tra Francesca e Raimondo.

Amici 21, l’annuncio è ufficiale: c’è il ritorno di fiamma

A un’anno di distanza c’è il ritorno di fiamma tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro. Secondo quanto riportato dal settimanale Chi nel numero in uscita oggi: “È ufficiale il ritorno d’amore tra Raimondo Todaro e la ballerina Francesca Tocca. I due si erano lasciati per un tradimento di lei. Todaro e Francesca, che ora lavorano insieme ad Amici, sono tornati sotto lo stesso tetto”.

Già nell’ultima puntata del talent show, andata in onda lo scorso lunedì pomeriggio, i telespettatori avevano capito qualcosa grazie a uno scambio di battute con Rudy Zerbi. Durante un passo a due tra la Tocca e il bellerino Mattia Zenzola, infatti, Maria De Filippi aveva sorriso fissando lo sguardo inebetito di Zerbi di fronte alla bellezza di Francesca.