Amici 20, l’annuncio sensazionale di Aka7even: apoteosi sul web – FOTO

Soltanto pochi giorni fa, Aka7even era scomparso dai social: il cantante di Amici 20 è tornato oggi con una grande notizia

Aka7even torna in grande stile con un libro tutto suo. 7 vite sarà il romanzo edito da Mondadori con cui Luca Marzano, uno dei finalisti di Amici 20, presenterà sé stesso.

“C’è stato un giorno in cui la musica è diventata la mia migliore amica, la mia stella polare, il mio sogno”, ha esordito su Instagram Aka7even, “Volevo raccontarvi di quel giorno, di come è arrivato, di cosa è successo dopo. Ci sono stati giorni bui e giorni incredibilmente luminosi, ci sono state paure e difficoltà da superare, per arrivare a essere quel che sono oggi”.

Aka7even, il rilancio dopo Amici 20: che emozione per i fan

Una grande gioia per Aka7even ed i suoi fan con il primo romanzo che è pronto all’uscita dal 23 novembre. Il cantante ed autore del libro, ha concluso: “Ripercorrere quei momenti, scrivendo, mi ha fatto conoscere me stesso un po’ di più. Vorrei che lo stesso accadesse per voi”.

Con ogni probabilità, con l’uscita di 7 vite -già pre ordinabile- seguirà un instore tour del libro in tutte le città italiane presso le librerie Mondadori com’è solito fare in questi casi. Non un nuovo album, dunque, come si pensava, ma qualcosa di molto di più.