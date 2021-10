Uomini e Donne, un tronista ha già scelto: quante lacrime in studio!

La prima scelta di Uomini e Donne è già arrivata: dopo meno di un mese il tronista ha deciso chi portare fuori dal programma

Matteo ha scelto Noemi: sarà lei la donna con cui uscirà dal dating show Uomini e Donne. Nella registrazione avvenuta domenica 10 ottobre, il tronista ha sorpreso tutti e fatto la sua scelta in studio.

Nonostante Matteo Fiorvianti sembrava essere quanto mai vicino alla corteggiatrice Veronica, il tronista ha scelto di parlare con lei e Francesca eliminandole. Successivamente, Maria De Filippi ha mandato in onda l’esterna con Noemi durante la quale lo stesso Matteo non è riuscito a trattenere le lacrime dall’emozione.

Uomini e Donne, Matteo ha scelto Noemi: la commozione in studio

Era evidente il feeling che c’è tra Matteo e Noemi, anche in studio, ma durante un’intervista rilasciata al Magazine del dating show, il tronista aveva già svelato della scintilla immediatamente scattata da parte sua. A suggerire a Matteo di fare già la sua scelta è stata Raffaella Mennoia presente in studio per presentare il suo libro ed il tronista non ci ha pensato su due volte: petali rossi ed un sono ‘sì’ da parte della corteggiatrice partenopea.

Adesso sul trono restano sedute in due: Andrea Nicole e Roberta. Dopo l’eliminazione di Joele e la scelta di Matteo, è possibile che qualcun altro diventi il tronista di quest’edizione?