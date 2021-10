Uomini e Donne, è crisi tra l’amatissima coppia? La verità dell’ex corteggiatrice

Già crisi per l’amatissima coppia di Uomini e Donne? Le parole dell’ex corteggiatrice fanno aizzare qualche sospetto tra i fan

Martina Grado e Giacomo Czerny sono l’unica coppia ad essere rimasta integra dell’ultima edizione di Uomini e Donne. Le relazioni tra il tronista Massimiliano Mollicone e la corteggiatrice Vanessa Spoto e quella tra Samatha Curcio e Alessio Ceniccola sono tramontante probabilmente ancor prima di nascere.

Ciononostante, alcune parole dell’ex corteggiatrice hanno fatto tentennare la certezza dei fan che i due stessero ancora insieme. Su Instagram, infatti, Martina ha sentenziato: “Sono un essere umano e sto passando giorni un po’ tristi, motivo per cui non ho niente di bello da mostrarvi. Andrà meglio…”.

Uomini e Donne, Martina Grado e Giacomo Czerny sono in crisi?

Pensare ad una crisi tra la coppia che sembra essere così innamorata è praticamente impossibile, ma Martina Grado è stata ugualmente chiamata a smentire i rumors che si sono diffusi: “Ci sono e sono ancora fidanzata. Non siamo in crisi”.

Sembrerebbe, dunque, che l’ex corteggiatrice e fidanzata di Giacomo stia vivendo un suo momento ‘no’ che non coinvolge la sua relazione, a discapito da quanto qualcuno ha pensato. A rafforzare quanto detto, poche ore fa proprio Martina ha pubblicato su Instagram una storia in cui riprende Giacomo intento a far pulizie di casa.