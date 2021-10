Squid Game, arriva la versione nella vita reale: ecco dove si gioca

Il fenomeno globale Squid Game diventa realtà. È in programma una prima versione dal vivo, ovviamente senza morti

Non si fa che parlare di Squid Game. La serie TV coreana disponibile su Netflix sta macinando numeri da far perdere la testa, ed è destinato a diventare lo show più visto di sempre sulla piattaforma. C’è chi già chiede a gran voce una seconda stagione, ma anche chi pensa che un seguito rovinerebbe l’intera opera.

Intanto, come rivelato dal Corriere della Sera, negli Emirati Arabi si terrà il primo Squid Game dal vivo! E non è uno scherzo. I partecipanti dovranno mettersi in gioco e superare le sfide di FrontMan, chiaramente senza rischiare la vita. Quando si viene eliminati, bisogna semplicemente lasciare l’arena e tornare a casa.

Squid Game, come si gioca e premi in palio

Il primo Squid Game dal vivo si terrà ad Abu Dhabi, con due squadre da 15 giocatori ciascuno che si cimenteranno nelle stesse sfide già viste nei nove episodi dello show di Netflix. Il torneo andrà in scena proprio oggi martedì 12 ottobre, e sarà diviso in due sessioni di due ore ognuna. I giocatori dovranno indossare le magliette con il logo della serie TV, mentre lo staff avrà le tute rosa shocking con i simboli del triangolo, del quadrato e del cerchio.

Ma qual è il montepremi finale? Chiaramente, non i 33 milioni di euro visti nella serie TV. Il vincitore potrà portarsi a casa una tuta verde personalizzata. Chi verrà eliminato, invece, potrà comunque continuare a seguire il gioco a bordo campo.