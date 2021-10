Simona Ventura, la commovente rivelazione sul passato difficile – FOTO

Simona Ventura si è lasciata andare alla malinconia ed alla dolcezza, ricordando alcuni momenti del passato. Scopri cosa ha scritto e soprattutto la rivelazione riguardo alla sua infanzia.

Simona Ventura si trova in un periodo particolarmente prolifico della sua carriera. Durante l’ultimo Festival di Venezia ha presentato la sua pellicola Le sette giornate di Bergamo. La conduttrice è anche tornata in Tv insieme all’amica Paola Perego per la conduzione del programma Citofonare Rai 2.

Sui propri canali social, Simona Ventura si è lasciata andare ad un tenero e commovente ricordo del suo passato. Allo stesso tempo, Supersimo ha anche rivelato il problema di salute che si è trovata ad affrontare quando era giovane, e l’affetto che la lega ad una persona che purtroppo oggi non c’è più.

Simona Ventura, il tenero ricordo dell’infanzia

Simona Ventura ricorda il passato, quando era una bambina e trascorreva moltissimo tempo in montagna. Era cagionevole di salute, e quindi si trovava più spesso con sua nonna, una contadina, piuttosto che con sua madre. Simona ricorda con dolcezza gli insegnamenti ed i racconti sulla guerra della nonna, che promette di non dimenticare mai.

La conduttrice svela di aver preso il suo temperamento grintoso proprio dalla nonna Gelsomina, il cui motto era “non mollare mai!“. Forse in un momento di malinconia, Simona Ventura ricorda anche il nonno Rodolfo, e gli piace immaginare che i due nonni stiano da qualche parte insieme.

Ecco il messaggio di Simona Ventura su Instagram: