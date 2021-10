Sangiovanni alza la voce: “Si tratta di rispetto”. Il motivo del duro sfogo

Sangiovanni, ex talento di Amici 20, si lascia andare ad un durissimo sfogo: cosa sta succedendo in queste ore.

Contro ogni tipo di pregiudizio Sangiovanni, ex allievo e vincitore della sezione canto di Amici 20, nelle ultime ore si è lasciato andare ad un lunghissimo sfogo sull’omofobia e su chi giudica gli uomini che indossano lo smalto o indumenti rosa. “Non si tratta di moda ma di rispetto. Io rispetto ciò che viene disdegnato e sono sicuro che voi che mi seguite condividete”, ha dichiarato l’ex talento della scuola di Maria De Filippi.

Il cantante, che sta riscuotendo un grandissimo successo grazie alla sua musica, si è esposto come una grande icona della comunicazione invitando tutti a “combattere questi pensieri retrogradi”. Sangiovanni ha così affrontato la questione della libertà di espressione, un diritto di tutti: “Mi fa troppo ridere che in Italia ancora non si sia sdoganata la libertà di espressione e l’omosessualità. Amare una persona dello stesso sesso è un problema e se invece stai dalla parte di chi rispetta, sbagli”.

Sangiovanni, duro sfogo contro chi giudica e vuole privare gli altri della propria libertà di espressione

Nella scuola di Amici sin dal primo giorno Sangiovanni ha cercato di diffondere un messaggio positivo. Attraverso il suo abbigliamento prevalentemente rosa e lo smalto sulle unghie il 18enne ha provato a mettere in risalto la propria libertà di espressione.

Le sue scelte di stile c’entrano poco con i suoi gusti sessuali e questo lo ha sottolineato più volte: “Almeno per ora non mi sono mai innamorato di un uomo, ma mi sento me stesso se metto lo smalto o se indosso una gonna”. Il giovane cantante ha spiegato sul web che non sono questi dettagli a stabilire se una persona è uomo o donna, etero o omosessuale. Semplicemente si tratta di essere se stessi e di essere attratti dalle cose della vita “senza dare peso al genere che esse hanno”.