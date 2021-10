Mongolfiera si schianta contro il Tempio Voltiano a Como

Un imprevisto in fase di decollo e il cestello della mongolfiera si scontra col Tempio Voltiano di Como, nei giardini che costeggiano il lago. Lo scontro è avvenuto nelle prime ore del mattino, poco dopo le 8. Forse un'improvvisa raffica di vento ha causato lo scontro, che ha provocato la caduta di un fregio e danni importanti alle tegole del monumento dedicato ad Alessandro Volta. Per fortuna non ci sono stati feriti, né fra i passeggeri della mongolfiera, né tra i passanti. L'area è stata ora transennata.