Isola dei Famosi, ex naufrago attacca Gaia Zorzi: “Senza tuo fratello non sei nessuno”

Al GF Vip Party Gaia Zorzi è stata presa di mira da un ex naufrago dell’Isola dei Famosi che è stato molto duro nei suoi confronti

Gaia Zorzi e Giulia Salemi sono insieme alla conduzione del pre-Grande Fratello con GF Vip Party in cui invitano ospiti di puntata in puntata per commentare quanto sta accadendo in Casa. Questa volta, ad intervenire con le due ragazze c’è stato l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi che ha fatto molto discutere durante la sua permanenza: Akash Kumar.

Durante la puntata di lunedì 11 ottobre, Gaia ha ironicamente asserito: “Ha fatto 5 giorni sull’isola, non troppo“. A questo punto Akash si è subito messo sulla difensiva precisando che sono stati 7 i giorni passati sull’Isola dei Famosi e con un’espressione visibilmente infastidita.

Isola dei Famosi, Akash e Gaia discutono in diretta: brutte parole dell’ex naufrago

Akash Kumar entra in diretta con una polemichetta… 🔥 Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta! #GFVIP Seguite ORA la direttahttps://t.co/0ozXzmCQKc pic.twitter.com/Enc5YOERSU — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 11, 2021

Con una Giulia Salemi evidentemente in imbarazzo per la sfuriata di Akash e Gaia Zorzi atterrita dall’affronto con tanta scostumatezza, l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha tuonato: “Famiglia Zorzi…tu saresti la sorella di Tommaso? Non ti conosco, sai com’è. Conosco Giulia”.

Per sdrammatizzare, ma con un pizzico di verità, Gaia Zorzi ha concluso: “Sai cosa abbiamo in comune io e te? Entrambi siamo famosi grazie a Tommaso. È pazzesca questa cosa”.