Il Paradiso delle Signore, cambia di nuovo tutto dal 18 ottobre

Cambia di nuovo tutto per Il Paradiso delle Signore: a partire dal 18 ottobre, infatti, la soap opera subirà alcuni importanti cambiamenti all’interno del palinsesto di Rai 1. Ecco come continuare a vederla.

Una delle soap opera che il pubblico sta apprezzando di più è senz’altro Il Paradiso delle Signore. Gli ascolti, infatti, sono ottimi: con una media di 1.806.000, la trasmissione ha una media incredibile del 18% di share televisivo. Tutto questo nonostante i continui cambiamenti che sta subendo la pellicola all’interno del palinsesto Rai.

Dall’inizio di ottobre Il Paradiso delle Signore è trasmesso su Rai 1 dalle 15:55 alle 16:45 circa, ma dal giorno 18 in questa fascia oraria andrà on onda il TG1, che andrà in onda sotto forma di Edizione Speciale. Che fine farà la soap opera? Ecco il nuovo slot che gli è stato assegnato da Rai 1.

Il Paradiso delle Signore, nuovo orario dal 18 ottobre

A partire dal 18 ottobre, quindi, Rai 1 non trasmetterà più dalle 15:55 il Paradiso delle Signore, che però non verrà cancellato. La trasmissione verrà infatti anticipata alle ore 14:00 e terminerà alle 14:50 circa. Da lunedì prossimo si avrà quindi una nuova fascia oraria e tanti colpi di scena, a partire dalla reazione di Adelaide.

Marcello inizierà a lavorare al Circolo e per lui le cose andranno molto bene, ma questo indisporrà la donna. Nel frattempo Gloria andrà molto vicino a rassegnare le dimissioni dal Paradiso, mentre Veronica cercherà di fare da pacere fra Stefania e Gemma e cercherà di convincere quest’ultima a scusarsi.