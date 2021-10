Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, grande annuncio: che emozione

Ex on the beach Italia con al timone Ignazio e Cecilia: ecco i protagonisti che sbarcheranno in Colombia

Ex on the beach Italia debutterà domani sera, mercoledì 13 ottobre, con la terza edizione. Al timone del reality troveremo gli amatissimi Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Ma chi sbarcherà invece sulle spiagge colombiane? Tra i protagonisti vedremo Donato Russillo. Il barman, dopo essere stato in giro per il mondo, è pronto adesso a calarsi in questa nuova avventura.

Gli altri 7 protagonisti, invece, si chiamano Federico, Cecilia, Khady, Giampaolo, Syria, Manuele e Luana. Staremo a vedere come i concorrenti se la caveranno sulla bellissima spiaggia di Isla Barù ma soprattutto chi sbucherà dal suo mare cristallino: chi dovrà fare i conti con il rispettivo ex? Intanto in bocca al lupo a Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez per questo nuovo debutto.