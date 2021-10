Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip Alfonso Signorini è stato costretto a lasciare lo studio in diretta TV.

L’ultima puntata del GF Vip 6 è stata ricca di emozioni e colpi di scena. Il primo episodio emozionante, forse il più atteso, è stato il confronto tra Amedeo Goria e Vera Miales. Durante la scorsa puntata del GF Vip era stato mostrato all’ex giornalista Rai un servizio di Pomeriggio 5 nel quale si vociferava che la sya fidanzata fosse incinta.

Il papà di Guenda durante la settimana ha meditato e riflettuto anche ad alta voce su una possibile paternità a 67 anni, arrivando anche a scherzare sul fatto che magari non fosse il padre. Ieri sera Vera Miales ha chiarito tutto dicendo: “Non sono incinta. Ho messo questo abito come simbolo di purezza e fedeltà nei tuoi confronti”.

GF Vip 6, Alfonso Signorini costretto a lasciare lo studio in diretta TV: cos’è successo

Dopo le voci e i dubbi di Amedeo Goria che pensava che la fidanzata fosse incinta, Vera è entrata in studio vestita da sposa e Alfonso Signorini, vedendo alzarsi il palco e sentendo la marcia nuziale è scappato via dallo studio dicendo: “Scusate”. Una volta rientrato dalla ha salutato affettuosamente Vera facendola accomodare in studio.