Fortnite diventa anche un film? Progetto pazzesco di Epic Games

Una notizia che ha dell’incredibile. Epic Games starebbe pensando di produrre il primo film dedicato a Fortnite

L’universo Fortnite è in continua espansione. Il battle royale di Epic Games sta continuando a registrare numeri da capogiro, con milioni di utenti che ogni giorno popolano l’isola di gioco a caccia della Vittoria Reale. Vero motore del videogioco sono però i continui aggiornamenti, con skin, eventi, tornei e molto altro.

È diventato ormai normalità assistere a partnership con brand di livello, che non fanno altro che accrescere la popolarità del videogioco anche al di fuori del suo settore di competenza. Epic Games lo sa bene, e sta pensando di spingere il piede sull’acceleratore col primo film a tema!

Fortnite al cinema, ecco cosa c’è di vero

Secondo quanto riportato da Eurogamer.net, Epic Games starebbe pensando di produrre il primo film a tema Fortnite. Le ultime assunzioni non fanno altro che confermare il progetto, considerando che sono entrati a far parte del team tre ex dipendenti di LucasFilm. Dai produttori di Star Wars sono arrivati l’ex vice presidente alla produzione fisica Jason McGatlin, la responsabile degli affari business Lynn Bartsch e il vice presidente alle finanze della produzione Chris Furia.

Ancora non è chiaro però quali potrebbero essere le tempistiche per il lancio della pellicola. La storyline è infatti in continua evoluzione e, tra Capitolo 1 e Capitolo 2, ci sono tantissime cose da raccontare. Sarà veramente così o si tratta solo di voci senza fondamento? Non resta che attendere ulteriori novità in merito.