Dayane Mello, nuovo crollo a La Fazenda: ansia tra i suoi fan

Dayana Mello non ha preso la miglior decisione nel partecipare a La Fazenda: ancora un crollo per l’ex gieffina

Dayana Mello è ancora una concorrente de La Fazenda, ma partecipare non è stata la miglior decisione della sua vita. A seguito di quanto accaduto con l’altro partecipante del reality show, Nego Do Borel, le accuse di stupro mosse nei suoi confronti e successivamente eliminato dal programma, l’ex gieffina non trova ancora la sua serenità.

L’ex gieffina non ha instaurato buonissimi rapporti a La Fazenda, questa volta ha parlato di Bil Araújo: “Gli ho sentito dire che domani è guerra. Guarda la mentalità di questa persona. Pensa che questo sia un campo di battaglia anziché un gioco. È davvero un idiota”.

Dayana Mello, il crollo a La Fazenda: fan preoccupati

Come detto, l’ex gieffina non si sente affatto a suo agio al reality show brasiliano: “Sono un bersaglio dalla prima settimana. Non ce la faccio più, sta diventando insopportabile, è una provocazione continua. Prima lo facevano di nascosto, ora lo fanno apertamente. C’è un atmosfera davvero pesante”. L’unica che l’ha fatta sentire parte integrante del reality è stata soltanto Francavilla cui ha confessato: “Quando sono arrivata mi sentivo sola. Nessuno mi ha accolto. Mi sentivo triste. L’unica che mi ha teso una mano sei stata tu. Tu mi sei stata vicino e mi hai fatto sentire la benvenuta”.

Sfogandosi con Francavilla, Dayane ha poi ammesso: “Non so se ero pronta per fare un altro reality show dopo il Grande Fratello Vip. Mi sento molto fragile in questo momento“.