L’aggiornamento sulle condizioni di salute di Charlene di Monaco rivelate da un funzionario.

Sarebbe dovuta tornare a casa a ottobre ma le sue condizioni di salute non sono migliorate. Charlene Wittstock sta male al punto da essere stata costretta a sottoporsi a un nuovo intervento chirurgico. Alberto di Monaco aveva assicurato tutti dicendo che sarebbe tornata a Palazzo Grimaldi a ottobre ma i monegaschi tremano per il destino della principessa. Gli insider di Palazzo Grimaldi sostengono che la principessa è molto dimagrita e molto provata per tutti questi mesi di malattia. Tutti sperano che l’ultimo intervento chirurgico al quale si è sottoposta le permetta di tornare a stare meglio.

Charlene di Monaco, aggiornamento sulle sue condizioni: drammatico annuncio

Gli ultimi aggiornamenti sul suo stato di salute non sono rincuoranti. Un funzionario di Palazzo Grimaldi ha confermato che “la principessa Charlene è stata in ospedale per la sua ultima operazione. Ora è pronta per il suo ritorno a Monaco”. Non è la prima volta che i sudditi sentono pronunciare parole simili e la preoccupazione sale. Tutti sono in ansia per la moglie di Alberto di Monaco e la speranza è che tutto si risolva per il meglio.