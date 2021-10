Casavatore, rapina shock al ristorante: due bambini minacciati insieme ai loro genitori con un fucile, tutto ripreso dalle telecamere

Alcuni orologi di pregio e una collana, senza toccare l’incasso della serata. Scene di rapina e terrore a Casavatore, giusto al confine con Secondigliano appena fuori Napoli. Ma scene che ora stanno vedendo tutti, perché esiste un filmato della sorveglianza del locale che ha ripreso tutto. Compresi due bambini piccoli, al tavolo con le loro famiglie e costretti a convivere per pochi secondi con la paura.

Una serata normale nella pizzeria ‘Un posto al sole’ che si è trasformata in fretta quando due uomini armati di fucile a pompa e kalashnikov hanno fatto irruzione nel locale. Cappuccio calato in testa, mascherina anti Covid sul volto, hanno puntato dritto al loro obiettivo.

Le immagini mostrano tutto in modo chiaro: uno è rimasto vicino alla porta, per controllare che non arrivassero subito le forze dell’ordine. L’altro invece ha fatto il giro dei tavoli mentre i camerieri hanno cercato di mantenere la calma continuando a fare il loro lavoro. E poi ha puntato dritto su un tavolo con due famiglie e altrettanti bambini piccoli.

Le immagini mostrano la preoccupazione di una delle mamme, protegge il figlio tirandolo a sé, mentre un altro adulto copre gli occhi e le orecchie con le mani all’altro bambino. Tutto veloce, poco meno di due minuti, ma tutto stampato nella loro mente.

Il video è immediatamente diventato virale, mentre indagano i carabinieri di Casoria e Casavatore. Potrebbe essere la stessa banda che già l’estate scorsa ha colpito altri locali della zona e su questo dovranno fare luce le forze dell’ordine che avranno modo doi visionare i nuovi filmati.

Resta però lo sconcerto della ‘normalità’, di quelle scene da film che anche i due bambini hanno dovuto vedere. Forse non le manderanno a memoria ma intanto rischiano di essere un ricordo pesante da portare appresso.