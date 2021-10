Calciomercato Juventus, c’è il piano per Vlahovic: clamoroso scambio!

Calciomercato Juventus, la dirigenza sta lavorando al colpaccio in attacco. Piace Vlahovic, e potrebbe esserci un clamoroso scambio

La Juventus continua a lavorare sul presente, ma anche a pianificare il futuro. Max Allegri sta rimettendo a posto i pezzi della squadra, coi primi risultati che iniziano ad arrivare. Vittoria contro il Chelsea in Champions League, striscia positiva in Serie A e una classifica che ricomincia a sorridere.

Nel mentre, la dirigenza sta lavorando anche in ottica calciomercato. C’è un nome per l’attacco destinato ad infiammare la prossima finestra: stiamo parlando di Dusan Vlahovic. Il serbo non rinnoverà il suo contratto in scadenza nel 2023, e potrebbe partire già quest’inverno. Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport, si valuta un clamoroso scambio tra top player.

Calciomercato Juventus, Kulusevski per Vlahovic? I bianconeri ci pensano

Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport, la Juventus starebbe pensando a Dusan Vlahovic per la prossima finestra di calciomercato. Il gioiello serbo classe 2000 rappresenterebbe la soluzione ideale per il presente e per il futuro del club, ma costa tanto. È proprio per questo motivo che non è da escludere un clamoroso scambio con Kulusevski. Lo svedese non ha mai trovato continuità a Torino, e sarebbe perfetto per il 4-3-3 di Vincenzo Italiano.

Al momento, i discorsi sono comunque ancora in fase embrionale. Bisogna prima capire le richieste di Commisso per Vlahovic e la valutazione che i bianconeri fanno di Kulusevski. Una volta superati questi passaggi, ci si potrà sedere ad un tavolo per discutere del possibile affare.