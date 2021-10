Belen Rodriguez-Alessandra Amoroso, che sorpresa: la notizia fa impazzire i fan

Grande sorpresa per i fan di Alessandra Amoroso. La cantante salentina sarà al fianco di Belen Rodriguez: tutto quello che c’è da sapere

Tu sì que vales continua ad avere un grandissimo successo su Canale Cinque: gli ascolti registrati ogni sabato sera ne danno conferma. Intanto le registrazioni delle ultime puntate proseguono, difatti, proprio ieri la produzione del talent con al timone la bellissima Belen Rodriguez ha chiuso la semifinale che andrà in onda il 29 novembre.

Come rivelato dal profilo Twitter Amici News alle registrazioni era presente Alessandra Amoroso. Dunque la cantante salentina sarà un’ospite d’eccezione alla semifinale di Tu sì que vales dove con molta probabilità presenterà il suo nuovo singolo. Ma l’artista non sarà l’unica a varcare il paco del talent il 19 novembre. Alle registrazioni della semifinale era presente anche la talentuosa ballerina, vincitrice di Amici 20, Giulia Stabile.

POTREBBE INTERESSARTI QUESTO ARTICOLO>>> Can Yaman sbarca su Rai Uno con un nuovo progetto: trepida attesa

Alessandra Amoroso ospite di Belen Rodriguez a Tu sì que vales

Grande sorpresa per il pubblico di Tu sì que vales che continua a collezionare record in termini di ascolti. L’ultima puntata, del talent ideato da Maria De Filippi, si è aggiudicata il primo posto sul podio degli ascolti con il 31.6% di share e 5.214.000 spettatori incollati davanti al video.

TI CONSIGLIO DI APPROFONDIRE QUI>>> Alessandra Amoroso, l’annuncio che fa impazzire i fan: accadrà tra pochi giorni

Intanto le registrazioni delle ultime puntate procedono a gonfie vele. Come vi anticipavamo, nella giornata di ieri, è stata chiusa la semifinale che andrà in onda il 29 novembre. Il palco di Tu sì que vales per l’occasione ospiterà Alessandra Amoroso. L’artista salentina proprio nelle scorse ore ha presentato il calendario per il firmacopie del suo nuovo album in uscita il prossimo 22 ottobre: ‘Tutto Accade’.