Anticipazioni Uomini e Donne, Gemma Galgani è irrefrenabile: bacio record

Colpi di scena nell’ultima puntata di Uomini e Donne registrata nella giornata di ieri. Petali rossi oltre al bacio record di Gemma Galgani

Proseguono le registrazioni delle nuove putate di Uomini e Donne, il talk show ideato e condotto da Maria De Filippi. Nella giornata di ieri è stata chiusa un’altra puntata ricca di colpi di scena sia nel trono over che in quello classico. Difatti, come anticipato dal Vicolo delle News, le registrazioni si sarebbero concluse in entrambi i troni con una cascata di petali rossi.

Nel trono classico Matteo Fioravanti ha sorpreso tutti scegliendo la corteggiatrice Noemi Baratto. Quanto al trono over, Angela ha ricevuto una emozionantissima dichiarazione d’amore dal cavaliere Antonio. Questo ultimo si è detto innamorato della dama riuscendo a portarsela via dallo studio di Uomini e Donne per continuare la propria conoscenza lontano dalle telecamere. Ma i colpi di scena non sono finiti qui!

Uomini e Donne, chiusa una nuova puntata: il bacio record di Gemma Galgani

L’ultima puntata registrata ieri negli studi di Uomini e Donne riserva grandi colpi di scena agli appassionati del seguitissimo programma condotto da Maria De Filippi su Canale Cinque. Il trono over oltre a regalare l’emozionantissimo momento legato alla scelta di Antonio e Angela che hanno deciso di proseguire la propria conoscenza lontano dalle telecamere, è stato caratterizzato anche dai soliti litigi tra Tina Cipollari e Gemma Galgani.

A svelarlo è stato Lorenzo Pugnaloni sulla pagina Instagram ‘Uominiedonneclassicoeover’. Ma cosa ha portato di nuovo le due protagoniste al centro della scena? Ebbene, proprio nei giorni scorsi la dama torinese ha incontrato un nuovo cavaliere e stando agli ultimi spoiler pare proprio ci sia stato tra loro un bacio record durato 16 minuti. Per questo motivo l’opinionista Tina Cipollari avrebbe trovato il pretesto per inveire contro la sua acerrima nemica.