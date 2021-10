Anticipazioni Un Posto al Sole, furioso litigio: amato personaggio va via

Un furioso litigio costringe un personaggio ad andar via con la coda tra le gambe: tutte le anticipazioni di Un Posto al Sole

Nell’ultima puntata di Un Posto al Sole di venerdì 8 ottobre, i telespettatori appassionati della soap opera partenopea sono rimasti con Alberto Palladini che ha aperto la porta a Patrizio intervenuto nella discussione tra lui e Clara, la sua nuova fidanzata.

LEGGI ANCHE > > > Alba Parietti, la perdita che ha sconvolto la sua vita: messaggio strappalacrime – FOTO

NON PERDERTI > > > Uomini e Donne, fan in ansia per Isabella Ricci: cosa sta succedendo

La scenata di Patrizio non è stata gradita né da Alberto Palladini né da Clara che lo cacciano in malo modo chiedendo di non intromettersi. Il figlio di Raffaele andrà via con la coda tra le gambe e mortificato dalla propria fidanzata che l’ha maltrattato di fronte al suo ex marito.

LEGGI ANCHE > > > GF Vip 6, perde un dente che finisce nel tiramisù: imbarazzo nella casa!

Anticipazioni Un Posto al Sole, cosa succede tra Michele e Silvia?

Dopo la cena con Guido e Mariella e l’arrivo a sorpresa di Giancarlo, la relazione tra Silvia e Michele è seriamente compromessa. I due vigili urbani sono molto preoccupati per i due e le cose peggiorano quando Michele scopre il tradimento di Silvia cogliendola in flagrante a scambiarsi un bacio appassionato con Giancarlo. Tuttavia, il giornalista e scrittore decide di non affrontare immediatamente sua moglie, ma pianifica al meglio il suo faccia a faccia con Silvia. Arriva la resa dei conti: Silvia non può più stare con due piedi in una scarpa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Piero Chiambretti, dolorosa confessione: “Ho rischiato di morire”. Cos’è successo

La serenità tra Serena e Filippo viene messa a repentaglio dalla presenza di Viviana e le sue parole colpiscono particolarmente il Sartori che non riuscirà ad andare avanti così facilmente.