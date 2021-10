Amici 21, cacciato dalla scuola: caos in casetta al talent show – VIDEO

Doccia ghiacciata per l’ormai ex concorrente di Amici 21 che ha abbandonato il talent show: è stato cacciato dalla stessa professoressa

View this post on Instagram Un post condiviso da AMICI VIDEOS (@amicivideos)

In seguito alla puntata di lunedì 11 ottobre in cui a Inder e Flaza sono state sospese le maglie, al rapper è arrivata una busta improvvisa in casetta che ha scatenato il caos. La mittente è stata la sua professoressa, Anna Pettinelli, amaramente delusa dall’atteggiamento del suo alunno, tanto da volerlo fuori da Amici 21.

LEGGI ANCHE > > > Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, grande annuncio: che emozione

NON PERDERTI > > > Belen Rodriguez-Alessandra Amoroso, che sorpresa: la notizia fa impazzire i fan

Lungo la lettera, la Pettinelli ha iniziato scrivendo: “Caro Inder, inutile dirti quanto mi hai deluso e quanto io mi sia sentita presa in giro dal tuo atteggiamento. Inutile il nostro confronto di pochi giorni fa nel quale tu, col capo cosparso di cenere chiedevi scusa, un’inutile finta visto il comportamento delle ore successive”.

LEGGI ANCHE > > > Dayane Mello, nuovo crollo a La Fazenda: ansia tra i suoi fan

Amici 21, Inder è fuori dal talent show: cacciato da Anna Pettinelli

View this post on Instagram Un post condiviso da AMICI VIDEOS (@amicivideos)

Niente da fare per Inder, Anna Pettinelli non perdona e conclude la sua lunga lettera mandando a casa il suo alunno: “Ed è proprio per questo tuo evidente disinteresse nella grande occasione che ti è stata data che non mi sento di rappresentarti più come prof. Da questo momento sei libero di tornare a casa, alla vita di prima con il grande rimpianto di non aver capito questa grande opportunità. Saluta i tuoi amici che rimangono nella casa, sono questi i tuoi ultimi momenti, a meno che uno degli altri prof sia interessato a te e ti prenda nella sua squadra”.