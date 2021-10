Alfonso Signorini abbacchiato, questa volta è dura: pubblico ammutolito dopo quello che è successo ieri sera al GF Vip 6 e nella mattinata

Lui che frequenta anche gli ambienti della televisione italiana da anni in fondo se lo poteva pure aspettare. Perché proporre un reality, anche se molto forte come il Grande Fratello Vip 6, per due serate alla settimana non è facile. Soprattutto se la concorrenza, a cominciare da Rai 1, continua a schierare alcuni dei suoi pezzi migliori.

E se qualcuno aspettava risposte dalla serata di lunedì 11 ottobre, adesso sono arrivate sotto forma di numeri. Parliamo degli ascolti tv che hanno fatto registrarare ancora una volta un divario netto. La nuova puntata su Rai1 della fiction ‘I Bastardi di Pizzofalcone 3’ è stata vista infatti da 4.568.000 spettatori per il 21.8% di share.

Invece su Canale 5 il Grande Fratello Vip 6, iniziato qquasi alle 22 e andato avanti fino all’1 di notte, ha totalizzato 3.181.000 spettatori pari al 20.7% di share. Cifre in linea con quelle delle puntate precedenti, ma che non decollano.

Come quelle su Rai2 per la seconda puntata di ‘Quelli che il Lunedì’ con 611.000 spettatori pari al 3.1% di share. E su Italia 1 la seconda puntata di ‘Mystery Land’ con la coppia Alvin-Aurora Ramazzotti ha messo insieme 581.000 spettatori con il 2.8%. Molto meglio su Rai 3 ‘Presa Diretta’ vista da 1.330.000 spettatori pari ad uno share del 5.9% e su Rete 4 ‘Quarta Repubblica’ con un ascolto medio di 1.105.000 spettatori per il 6.5% di share.

Alfonso Signorini abbacchiato, ma anche nelle altre sfide della giornata c’è più Rai di Mediaset

Più equilibrate le altre sfide della serata di lunedì 11 ottobre. Su Rai1 ‘Soliti Ignoti – Il Ritorno’ ha totalizzato 4.863.000 spettatori con il 19.6% mentre ‘Striscia la Notizia’ su Canale 5 allo stesso orario jha ottenuto una media di 4.255.000 spettatori con uno share del 17.1%.

Nello scontro diretto invece tra i game show del preserale sorride anche Gerry Scotti. Su Canale 5 ‘Caduta Libera’ è stato visto da 3.778.000 spettatori (20.8%) e su Rai1 ‘L’Eredità’ ha raccolto 4.093.000 spettatori (21.8%).