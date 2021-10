Uomini e Donne, salta la puntata di lunedì 11 ottobre: il motivo

Cancellata la puntata di Uomini e Donne che doveva andare in onda questo lunedì 11 ottobre. Al suo posto ci sarà un’altra trasmissione di Maria De Filippi.

In via del tutto eccezionale, Uomini e Donne non andrà in onda durante la giornata odierna. Infatti al suo posto verrà trasmessa la puntata di Amici che non è andata in onda domenica, a causa della Nations League. Il dating show di Maria De Filippi tornerà in onda nella giornata di martedì 12 ottobre, alla solita ora.

La decisione Mediaset è stata strategica, per evitare il calo di ascolti a causa della partita della Nazionale Italiana, che ha affrontato il Belgio per la finale 3/4 posto. Inoltre nella giornata di ieri, la rete ammiraglia del Biscione ha cancellato anche la puntata di ‘Verissimo‘ con Silvia Toffanin sempre per motivi di share. Andiamo quindi a vedere quale sarà il palinsesto televisivo di Canale 5 dei prossimi giorni.

Uomini e Donne non andrà in onda: al suo posto ‘Amici’

Arriva lo stop forzato di un giorno per Uomini e Donne. Infatti il dating show di Maria De Filippi non andrà in onda, ed al suo posto verrà trasmesso un altro programma della conduttrice. Mediaset durante questo pomeriggio recupererà il serale di Amici, che non è potuto andare in onda domenica sera. Una decisione necessaria, proprio per non penalizzare il palinsesto televisivo dell’ultimo giorno della settimana.

Infatti da quando i vertici Mediaset stanno riscuotendo grande successo da quando hanno riorganizzato la domenica sera, eliminando Barbara D’Urso ed il suo ‘Domenica Live‘. Il pubblico di Uomini e Donne, invece, ritroverà i suoi beniamini a partire da domani. Sarà interessante capire proprio il futuro di Isabella Ricci. Infatti la dama del Trono Over sembrerebbe aver lasciato il programma, scatenando la preoccupazione dei fan.