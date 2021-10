Royal Family, nuovo terremoto: Harry e Meghan ne hanno combinata un’altra!

La Royal Family ha il dente avvelenato nei confronti dei due coniugi Harry e Meghan che ne hanno combinata un’altra

Proprio nel momento in cui sembrava esserci una calma piatta, ecco un nuovo terremoto: è una guerra infinita all’interno della Royal Family. Tutto nasce dall’evento celebrativo per Lady Diana in programma il prossimo 12 ottobre, un tributo alla compianta moglie di Principe Carlo e mamma di Harry e William che avrebbe compiuto 60 anni.

All’evento era prevista la presenza di William Windsor e Kate Middleton oltre che quella di Harry e Meghan che, però, hanno dato nuovamente buca alla Royal Family.

Royal Family, Harry e Meghan non saranno presenti alla festa celebrativa per Lady D

Stando alla bomba-indiscrezione lanciata da Daily Telegraph e ripresa anche dal The Sun, Harry e Meghan non hanno intenzione di tornare nel Regno Unito a stretto giro, questo vuol dire che per il 12 ottobre non saranno presenti all’evento commemorativo di Lady Diana e che William e Kate sono stati nuovamente snobbati dai coniugi. Inutile dire che, giustamente, Carlo e William non si aspettavano tale rinuncia senza che gli fosse fornita neppure una motivazione valida per l’assenza.

Qualcuno ipotizza che il motivo dell’assenza potrebbe essere quello del trattamento riservato ai coniugi al loro ritorno nel Regno Unito che si sarebbero legati al dito. Ad ogni modo, quello organizzato in memoria di Lady D. sarà un evento cui prenderanno parte circa 100 persone, tra cui Elton John che, ai tempi, riscrisse per la principessa Candle in the wind.