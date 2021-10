Regina Elisabetta, colpo di scena in diretta tv: l’annuncio lascia tutti senza parole!

Nel corso dell’ultima puntata di ‘Che Tempo Che Fa’, una battuta di Bebe Vio sulla Regina Elisabetta ha fatto arrossire Fabio Fazio: scopriamo perchè.

Nel corso dell’ultima puntata di ‘Che Tempo che Fa‘ tra gli ospiti di Fabio Fazio c’è stata Bebe Vio. L’atleta paraolimpica, protagonista indiscussa della campagna di Tokyo 2020, ha gelato il presentatore con una battuta sulla Regina Elisabetta. Durante l’intervista Bebe ha raccontato tutti le emozioni delle Paralimpiadi di Tokyo 2021. L’atleta veneta è riuscita a tornare a casa da trionfatrice, portando a casa la medaglia d’oro nel fioretto individuale e medaglia d’argento nel fioretto a squadre.

Ad un certo punto dell’intervista, Fabio Fazio annuncia: “Hai incontrato tutti, da Alex Zanardi a Ellen Mirren alle sfilate di moda, ti manca solo la Regina Elisabetta“. Proprio la risposta di Vio ha gelato lo studio. Infatti l’atleta ha ironizzato sull’età della Regina affermando: “Sì, mi manca e mi sa che mi devo sbrigare!“. Il black humor di Bebe ha gelato Fazio che ha risposto: “Con questa affermazione o non ti chiama mai più o ti chiama domani mattina!“.

Regina Elisabetta, la battuta di Bebe Vio imbarazza Fabio Fazio: gelo in studio

Il black humor di Bebe Vio sulla Regina Elisabetta ha messo in imbarazzo lo studio di Che Tempo Che Fa. Infatti Fabio Fazio, in evidente difficoltà, ha risposto: “Speriamo che venga tradotta in un altro modo…secondo me non ti chiama!“. Un siparietto che ha scatenato l’ilarità del pubblico in studio e di quello a casa. Infatti sono tantissime le reazioni social dopo la battuta dell’atleta.

Anche ieri il presentatore Rai ha condotto il suo talk show ricco di ospiti. Infatti si è cominciato con Walter Veltroni, che ha presentato il suo terzo episodio della saga di romanzi gialli dedicata al commissario di polizia Buonvino, intitolato C’è un cadavere al Bioparco. Poi si è proseguito con Roberto Saviano che ha presentato la sua nuova graphic novel autobiografica intitolata ‘Sono ancora vivo‘. Infine spazio anche a Roberto Burioni che ha aggiornato i telespettatori sulla situazione Covid e sul perchè è importante vaccinarsi.