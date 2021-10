Questo bimbo oggi è tra i volti più amati e acclamati della tv: lo avete riconosciuto?

Il bambino in foto è il volto più amato e acclamato della televisione. In pochi lo riconoscono a una prima occhiata.

Il bambino in foto è il fidanzato di Tommaso Stanzani: Tommaso Zorzi, vincitore assoluto della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Sin dalle prime settimane sono stati in tanti a spingersi in un folle pronostico affermando che il vincitore sarebbe stato l’influencer milanese. Col passare dei giorni e dei mesi, quel ragazzo è riuscito a fare innamorare il vasto pubblico da casa e l’avventura in TV l’ha terminata nel migliore dei modi.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Isola dei Famosi, amatissima ex protagonista confessa: “Ho perso un bambino”

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> GF Vip 6, dichiarazione shock: “Mio padre sordo perché ghiotto di latte”

Tommaso ha tantissime qualità. Sa cantare, ballare… Insomma è uno showman nato. Ha fatto sorridere tutti con le sue imitazioni, ma ha anche mostrato di essere preparato in ambito culturale. Zorzi è bravo in tutto, e per questo motivo sono stati tanti a mettere gli occhi su di lui e avanzargli proposte lavorative come Ilary Blasi che lo ha voluto al suo fianco nel corso dell’ultima stagione dell’Isola dei Famosi.

Oggi è il volto più amato e acclamato della televisione: lo avete riconosciuto?

Nel 2016 Tommaso Zorzi lancia FashTime, un’app social dedicata alla moda e successivamente AristoPop, una linea di accessori. Nello stesso anno sbarca in televisione grazie al docu-reality #Riccanza, trasmesso su MTV, partecipando a tutte le edizioni del programma e allo spin-off #Riccanza Deluxe. Nel 2018 partecipa come concorrente alla seconda edizione di Dance Dance Dance su Fox, e alla settima edizione di Pechino Express.

Nel 2020 conduce Adoro!, il pre-show de La pupa e il secchione e viceversa insieme a Giulia Salemi, trasmesso in streaming su Mediaset Play prima di ogni puntata del reality. Da marzo 2021 è ospite fisso al Maurizio Costanzo Show e da maggio dello stesso anno è presente in radio come nella striscia quotidiana Facciamo finta che… di R101 al fianco di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri.