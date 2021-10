Meteo, ancora piogge e prima neve in montagna: arriva l’affondo polare

Il primo affondo polare è pronto a colpire l’Italia. Infatti sulla penisola avremo un meteo caratterizzato ancora da piogge e dalle prime nevi in montagna.

In Italia avremo un’altra settimana dal sapore autunnale. Infatti le previsioni meteo riportano ancora tante piogge e le prime nevi della stagione, a causa dell’arrivo di un impulso freddo. Un vortice ciclonico stazionerà sulla penisola, alimentato da fredde correnti di origine artica. Proprio questo ciclone darà viva ad una nuova fase perturbata su alcune regioni.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Scontri Green Pass a Roma, arrestati i vertici nazionali di Forza Nuova

La settimana, quindi, si aprirà con ancora molte piogge al Sud Italia alternate a qualche pausa asciutta a causa del passaggio di un vortice in allontanamento verso la Grecia. Inoltre a causa dello spostamento dell’alta pressione verso i paesi scandinavi, avremo anche la discesa di correnti Artiche sul paese. Questo fenomeno farà crollare di 7-8° le temperature sulla penisola nelle prossime ore.

Meteo, piogge e prime nevi ad inizio settimana: le previsioni di lunedì 11 ottobre

La settimana sulla penisola italiana si aprirà con un meteo caratterizzato da piogge ed un calo netto delle temperature. Sul paese sono arrivati i primi impulsi freddi, in grado di far crollare i valori termici anche di 7-8°. In attesa di una tregua nella giornata di mercoledì, la penisola sarà bagnata da piogge pronte a colpire diversi angoli del paese. Andiamo a vedere la situazione sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo tante nubi e qualche debole residuo fenomeno su Friuli Venezia Giulia e Romagna. Altrove la situazione apparirà soleggiata, salvo delle foschie sul basso Piemonte. Le temperature risulteranno in lieve rialzo, con valori massimi che andranno dai 17 ai 21 gradi.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Capienza al 100%, cosa rischiamo questo inverno? La previsione di Pregliasco a iNews24

Mentre sulle regioni del Centro Italia avremo una diffusa instabilità sulle regioni adriatiche e sulle zone interne appenniniche. Qui avremo piogge e acquazzoni diffusi, rispetto alle regioni ad Ovest, dove la situazione apparirà più tranquilla. Le temperature risulteranno in calo, con massime tra i 14 ed i 19 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo lievi schiarite sulle coste campane. Altrove invece il meteo sarà caratterizzato da rovesci e temporali a carattere sparso. Nonostante ciò le temperature risulteranno in lievissimo rialzo, con valori termici massimi che oscilleranno dai 17 ai 21 gradi.