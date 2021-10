Isola dei Famosi, attimi di terrore per un’ex concorrente: ha rischiato la vita. Ora che è tutto passato, può raccontare cosa è successo

Non è la prima volta che succede che i Vip siano messi nel minino dai ladri, ma per loro sì. E nelle ultime ore è toccato ad un’amatissima protagonista della tv ma anche del gossip italiano. Fanny Neguesha, che tutti ricordano come fidanzata di Mario Balotelli ed ex concorrente all’Isola dei Famosi 2015, ha vissuto attimi di terrore vero.

Compagna da anni di Mario Lemina, ex centrocampista della Juventus (due scudetti a Torino con Massimiliano Allegri), dalla scorsa destate vive a Nizza dove gioca lui. Nella notte di domenica, come ha raccontato oggi L’Equipe, il fattaccio: Fanny era in casa con altre due donne, quando tre ladri incappucciati e armati di pistole hanno fatto irruzione nella villa.

Terrore vero, il sospetto che siano state anche commesse violenze sulle donne (ma su questo c’è il massimo riserbo) prima delle parole rassicuranti di Fanny sui social. “Grazie per tutti i vostri messaggi e il vostro sostegno, siamo tutti sani e salvi e questa è la cosa più importante. I guadagni illeciti non giovano a nessuno. Grazie almeno per avermi lasciato il mio bene più prezioso, la mia famiglia”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Raffaella Carrà, arriva l’omaggio in prima serata: annuncio ufficiale

Isola dei Famosi, attimi di terrore per un’ex concorrente: i suoi grandi amori sempre nel mondo del calcio

Secondo le prime informazioni diffuse dai media locali, sembra che i malviventi abbiano portato via gioielli e altri oggetti di valore stimati in circa 300mila euro. Al momento del furto Lemina era in ritiro con la nazionale del Gabon, impegnato nelle Qualificazioni per i Mondiali, e ha ottenuto dal suo ct di non scendere in campo contro l’Angola.

Tornerà subito a casa per confortare Fanny, che dalla fine di agosto è diventata anche mamma per la seconda volta. Nel 2018 era nato Isaiah e il 31 agosto l’ex modella di origini belghe ha partorito anche Indiah Lisa Liliana. Il ricordo di Mario Balotelli (all’epoca si era anche fatta un tatuaggio con le sue iniziali) ormai è lontano.