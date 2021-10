Il Paradiso Delle Signore 6 anticipazioni: che sgarbo, dissapori in vista

Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 segnalano un grosso sgarbo da parte di un personaggio della soap opera

Le anticipazioni di questa settimana de Il Paradiso delle Signore 6 segnalano grandi evoluzioni delle trame attualmente in corso. Come di consueto, i prossimi episodi saranno trasmessi dal lunedì al venerdì su Rai Uno a partire dalle 15:55.

LEGGI ANCHE > > > Uomini e Donne, duro attacco a Gemma Galgani: “Invidiosa della mia bellezza”

NON PERDERTI > > > GF Vip 6, durissimo attacco di Manuel a Lulù: spettatori atterriti – VIDEO

Stefania è finalmente entusiasta di aver ritrovato il padre, ma il confronto con la sua nuova famiglia non riesce a farla star serena del tutto. Proprio Gemma metterà i bastoni tra le ruote a lei e sua madre, Veronica, che vorrebbe costruire un rapporto con Stefania. Sarà proprio la figlia a fare un grande torto alla Colombo.

LEGGI ANCHE > > > Antonella Clerici racconta il dramma: “Ho provato ogni cura”

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6: disguidi tra Vittorio e Umberto

Vittorio è sempre più fomentato dalla pubblicazione del primo magazine Paradiso Market, ma nascerà qualche disguido con Umberto: i due non sono perfettamente d’accordo sulla linea editoriale adottata fin qui. Nel frattempo, il Conti sta costruendo un nuovo progetto in cui include Tina: le propone, infatti, la sceneggiatura di un film di cui vorrebbe fosse la protagonista. L’Amato, tuttavia, a disagio con la richiesta di Vittorio si dice sfavorevole a quanto le è stato proposto e rifiuta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Al Bano alla fine ha detto sì: un corteggiamento durato per 15 anni

Il Conti non si arrende e presenta a Tina una seconda sceneggiatura cucita ad hoc per la sua personalità nella speranza che accetti. In un momento di debolezza, Vittorio apre totalmente il cuore alla Amato e le confessa come sta andando la sua vita nel post-Marta.