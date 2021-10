GF Vip 6, spunta il nome del quarto eliminato: colpo di scena!

Questa sera ci sarà in onda un’altra puntata del GF Vip 6 ed un quarto eliminato: spunta il nome di colui che dovrà abbandonare la Casa

Al sondaggio sul concorrente da salvare per la quarta nomination del GF Vip 6, il nome più votato è quello di Miriana Trevisan. La showgirl, pertanto, deciderà il destino dei suoi due compagni d’avventura: Gianmaria Antinolfi che ha raggiunto appena il 25% e Raffaella Fico che non riesce ad acchiappare il 24% nemmeno per arrotondamento.

Il sondaggio condotto dal forum del Grande Fratello VIP ha dato la sentenza: è Raffaella Fico la prossima possibile eliminata della puntata di stasera del reality show, nonché la più nominata dai compagni e la meno apprezzata dal pubblico da casa.

GF Vip 6, Raffaella Fico tornerà a casa sua o coi compagni?

A poche ore dalla puntata di stasera del GF Vip 6, come sempre in onda su Canale 5 dalle 21:45, 935 partecipanti al sondaggio hanno deciso le sorti dei nominati della casa del reality show. Raffaella Fico è stata la più votata, anche tra i suoi compagni, per la voglia di tornare a casa da sua figlia Pia e dal fidanzato Piero.

C’è da dire che il pubblico non sarà così contento della permanenza di Gianmaria Antinolfi all’interno del reality show perché è uno dei meno amati del programma. Anche i siparietti con Soleil Sorge hanno stancato.