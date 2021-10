GF Vip 6, perde un dente che finisce nel tiramisù: imbarazzo nella casa!

Una concorrente del GF Vip 6 ha perso un dente che è finito direttamente nel tiramisu: cala l’imbarazzo all’interno della casa più spiata dagli italiani.

Primo momento di vero imbarazzo all’interno della casa del GF Vip 6. Infatti nella giornata di ieri i concorrenti hanno celebrato la giornata di domenica preparando un dolce. Al termine della preparazione del tiramisù è spuntato un dente. La notizia ha fatto subito scalpore sui social, con gli utenti che hanno tuonato: “Quello è il dente di Francesca Cipriani“. L’ipotesi verosimile ha scatenato i commenti e l’ironia su tutti i social.

Infatti la concorrente stessa ha ammesso di aver perso un dente, per poi subito scoppiare in una risata isterica. Francesca nel corso delle riprese ha affermato: “Si è staccato uno, ma me lo avete buttato. Lo dovevo riattaccare. Nicola mi hai buttato il dente. Hai mangiato il mio dente“. Il dente della Cipriani è capitato proprio nel piatto di Nicola Pisu, che però pensando fosse un pezzo di plastica ha deciso di gettare il tutto nella spazzatura.

GF Vip 6, Francesca Cipriani perde un dente: imbarazzo nella casa

LA CIPRIANI CHE PERDE UN DENTE NEL TIRAMISU ODDIO MI SONO CAPPOTTATA IL GRANDE DONO CHE È QUESTA DONNA #GFvip pic.twitter.com/cO14O6A7RJ — cami (@23camelie) October 10, 2021

Francesca Cipriani sembrerebbe aver perso un dente all’interno del tiramisù. A raccontare l’aneddoto ci hanno pensato Sophie Codegnoni e Le principesse, con gli altri concorrente che sono scoppiati a ridere. Senza un dente, la Cipriani in questi giorni potrebbe ricorrere alle cure mediche proprio mentre attende il suo fidanzato. Infatti Alessandro Rossi si è detto pronto a tornare a Roma in questi giorni.

Il nuovo incontro potrebbe mettere nuovamente in luce il carattere sopra le righe di Francesca, protagonista indiscussa di questi ultime puntate. Infatti, nel corso della diretta di venerdì, dopo aver sentito l’annuncio di Alfonso Signorini, la concorrente ha sfondato una porta per cercare di riabbracciare Alessandro. Secondo tutti gli utenti social, la scena è diventata già un classico del trash televisivo italiano.