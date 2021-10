GF Vip 6, dichiarazione shock: “Mio padre sordo perché ghiotto di latte”

Concorrente del GF Vip 6 fa discutere sul web. Affermazioni senza alcun fondamento scientifico: richiesto alla produzione di intervenire

“Mio padre era ghiotto di latte, per questo è diventato sordo”, parole senza alcun fondamento scientifico che avrebbero spinto in queste ore diversi utenti sul web a richiedere un ridimensionamento per la vip che le ha pronunciate. Parliamo di Jo Squillo che nel corso di una chiacchierata con Aldo Montana avrebbe divulgato un’altra delle sue teorie senza pensare alla risonanza mediatica che le sue parole possono avere nella casa del Grande Fratello Vip.

La cantautrice, concorrente di questa sesta edizione del reality di Mediaset con al timone Alfonso Signorini, ha già fatto discutere nella casa più spiata d’Italia. Di recente aveva espresso la sua teoria sulla formazione di noduli al seno tirando in ballo sempre i latticini. Difatti, stando a quanto detto dalla gieffina coloro che fanno uso di tutti i derivati del latte sarebbero più esposti a determinate patologie.

Jo Squillo fa discutere nella casa del GF Vip 6: parte la rivolta sul web dopo le dichiarazioni shock

Come dicevamo le ultime dichiarazioni di Jo Squillo non sono piaciute agli appassionati del reality show di Mediaset. Per questo motivo molti utenti sul web si sono rivolti alla produzione del GF Vip 6 nonché al padrone di casa Alfonso Signorini chiedendo un ridimensionamento per la deejay.

“Mio padre mangiava tutti i giorni latte e infatti è diventato sordo. La caseina è una colla e infatti gli ha collato le orecchie“, ha dichiarato Jo Squillo durante una conversazione con l’ex schermidore italiano Aldo Montano. Le teorie della gieffina, convinta vegana, hanno scatenato una rivolta sul web e questa sera con molta probabilità Signorini potrebbe affrontare la questione in diretta con la deejay: staremo a vedere.