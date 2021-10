GF Vip 6, il bacio tra Manila e Manuel: come la prenderà Lulù? – VIDEO

Un bacio tra Manila e Manuel potrebbe mettere a repentaglio la serenità della casa del GF Vip 6: nessuno lo dica a Lulù!

Non Manuel che ha più voglia di baciare Manila che Lulù 💀😂 #Gfvip pic.twitter.com/OhP7ppBg0G — Soleilandia (@Soleiltiamo) October 9, 2021

Nessuno lo dica a Lulù: tra Manila Nazzaro e Manuel Bortuzzo c’è stato un bel bacio a stampo. Nella gioia della festa in casa del GF Vip 6, tra balli, canti e schiamazzi, i due hanno involontariamente sfiorato le loro labbra in un bacio.

È chiaro che tra i due concorrenti c’è una grande amicizia e stima, nulla che riguardi particolari sentimenti, ma se Lulù si ingelosisce per una zuppa passata da Soleil, come reagirà al bacio a stampo involontario?

GF Vip 6, Manuel e Lulù al capolinea: il bacio con Manila è la ciliegina sulla torta

L’amore tra Manuel e Lulù non è mai sbocciato. Nonostante le prime piccole effusioni tra i due, il nuotatore ha subito messo le mani avanti e affermato di non star cercando una relazione all’interno della casa del GF Vip 6. In particolare, Manuel è infastidito dal troppo attaccamento di Lulù che sembra privarlo di qualsiasi contatto con gli altri, che siano uomini o donne, poco importa.

La gelosia asfissiante della principessa Salassié ha stancato velocemente Bortuzzo che, la scorsa settimana, ha anche avuto una sorpresa in studio da parte di Federica. In molti sostengono sia da quel momento che Manuel è cambiato: Lulù non è la donna per lui e lui aspetta solo di uscire per ricongiungersi con Federica.