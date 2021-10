Calciomercato Juventus, arriva la stella della Nazionale italiana: nuovo indizio

Calciomercato Juventus, si pensa a una stella della Nazionale: il super colpo dei bianconeri potrebbe essere proprio lui.

Dopo la battuta d’arresto con la Spagna, che ha posto fine alla striscia di risultati utili consecutivi più lunga della storia (37), l’Italia ha rialzato la testa. La finale per il terzo e quarto posto della Nations League ha visto gli ‘Azzurri‘ battere il Belgio per 2-1. Un risultato davvero scontato contro la squadra di Martinez, superata con lo stesso punteggio all’Europeo di quest’anno e in quello del 2016. Il pubblico dell’Allianz Stadium di Torino ha applaudito i ragazzi di Mancini che non hanno sottovalutato l’impegno, sciorinando a momenti anche un bel calcio. Tra i più applauditi c’è stato soprattutto Donnarumma (uno dei migliori in campo), che ha ritrovato l’affetto della gente dopo i fischi di San Siro. La fazione juventina stima da sempre il giovane estremo difensore e non ha lesinato cori e sostegno, facendolo sentire finalmente a casa. Dietro c’è anche un’ipotesi di mercato mai tramontata e che potrebbe riaprirsi in futuro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, batosta tremenda per Simone Inzaghi: salta tutto

LEGGI ANCHE >>> Aguero rescinde e arriva in Serie A: due big su di lui

Calciomercato Juventus, si pensa a Donnarumma per l’estate: l’accoglienza di ieri lo ha lusingato

Come avvenuto il 3 aprile 2018 con Cristiano Ronaldo, la Curva Sud di Torino è diventata protagonista. All’epoca si disputava la gara di andata dei quarti di finale contro il Real Madrid e il portoghese sfoderò una prestazione maiuscola. La rovesciata del terzo gol è rimasta negli annali della competizione e fece alzare tutti in piedi. Quell’affetto mostrato a CR7 fu uno degli aspetti decisivi nella scelta di sposare il progetto bianconero pochi mesi dopo. La ‘Vecchia Signora‘ spera di poter replicare la cosa con Donnarumma, per ora poco impiegato al Psg. Nonostante la splendida prestazione contro il Manchester City in Champions League, Pochettino continua a ritenere Keylor Navas titolare e questo sta creando dei malumori nello spogliatoio. Mino Raiola monitora da vicino la situazione e sa che la Juventus sarebbe una sponda comoda. A giugno potrebbe riaprirsi ogni discorso.