Amici 21, sospesi due allievi: dura la reazione di Maria De Filippi – VIDEO

Sospesi due allievi ad Amici 21. Dopo la motivatissima decisione di Cuccarini e Pettinelli, esplode anche la De Filippi: “State a casa vostra”

La puntata odierna di Amici 21 non ha portato buone notizie a due allievi del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. Parliamo di Inder e Flaza finiti al centro dell’attenzione con la sospensione della maglia. A stabilirlo sono state le due insegnanti Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini. Nel caso del cantante, questo era riuscito a riconquistare la maglia ma un filmato mostrato dalla De Filippi ha portato ad un nuovo dietrofront.

Difatti, il 20enne di origini indiane nonostante il provvedimento disciplinare ricevuto nei giorni scorsi, ha continuato a non rispettare le regole stabilite dalla produzione del talet show. Il cantante è stato sorpreso mentre utilizzava il cellulare fuori l’orario consentito ed ha fatto mezz’ora di ritardo a lezione. Tutto questo ha inficiato sulla riconferma della sua maglia. Anche nel caso di Flaza, le cose sarebbero andate diversamente se non avesse commesso delle inosservanze.

Addirittura la cantante romana, a differenza del suo compagno, avrebbe fatto ritardo per ben tre volte a lezione, per non parlare poi della svogliatezza mostrata e degli occhiali da sole indossati in sala. Le due insegnanti sono apparse particolarmente insoddisfatte e amareggiate dinanzi ai comportamenti dei due allievi cantanti, sottolineando che “Amici è una scuola e non un gioco”. Per questo motivo la Pettinelli ha minacciato i due di sostituirli, cosa che potrebbe fare senza alcuna ombra di dubbio.

Amici 21, dopo la sospensione dei due allievi interviene Maria De Filippi: la reazione

Il comportamento di Inder e Flaza ha fatto infuriare anche Maria De Filippi. Dopo la sospensione delle maglie con tanto di motivazioni da parte delle due insegnanti di canto, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli, la padrona di casa ha cercato di essere comprensiva con i due allievi. Attraverso alcune domande la De Filippi aveva intenzione di capire i motivi che hanno spinto Flaza e Inder a comportarsi in un certo modo.

Ma le risposte non hanno placato gli animi in studio. Difatti, tornando alla cantante e agli occhiali indossati a lezione, la 20enne ha raccontato che aveva delle brutte occhiaie e non voleva che le vedessero da casa. A questo punto la reazione della De Filippi è stata immediata: “Allora dovevi stare a casa tua, non venire in un posto dove c’è la telecamera”. La queen di Canale Cinque si è poi rivolta a tutti gli allievi sottolineando che della televisione non si può prendere solo quello che piace.

“Non potete prendere di questa trasmissione solo quello che vi fa comodo. Quando io sono qua, e sono qua davanti a tutti, al fatto che io sono qua davanti a tutti corrispondono ore e ore dove io non sono qua davanti a tutti ma lavoro esattamente come quando sono qua. Se scegli di non farlo, decidi di fare un altro mestiere. Non c’è nessuno che nasce bravo. Anche se ha un gran talento se non è coltivato, migliorato e reso unico”, ha concluso Maria.